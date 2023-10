Pilny zakaz wchodzenia do lasów! Chodzi o obławę na Grzegorza Borysa

Obława na Grzegorza Borysa. Policja prosi, żeby nie wchodzić do lasów

Pomorska policja wystosowała w mediach społecznościowych ważny apel. Funkcjonariusze proszę, żeby na czas akcji poszukiwawczej związanej z obławą na Grzegorza Borysa nie wchodzić do lasów pomiędzy Chwarznem a Karwinami. 44-letni mężczyzna jest podejrzany o zabicie ze szczególnym okrucieństwem swojego 6-letniego syna Olusia. Wchodzenie na teren poszukiwań utrudnia pracę mundurowym i może skutkować zacieraniem śladów.

- Policjanci, którzy poszukują Grzegorza Borysa proszą aby przez najbliższe godziny nie wchodzić do lasu między Chwarznem, a Karwinami. Policjanci prowadzą w tym miejscu szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W związku z tym, by nie zacierać śladów i nie przeszkadzać funkcjonariuszom w akcji, kierujemy do Państwa oficjalną prośbę, aby nie wchodzić do lasu na tym odcinku - czytamy w apelu pomorskiej policji.

Żołnierz poderżnął gardło synkowi