Pirat drogowy w taksówce. Pędził na ryby, "złowiła" go drogówka. Wszystko się nagrało!

Taksówkarz jechał 106 km/h w terenie zabudowanym. Na kolejny kurs trochę poczeka

Z prędkością ponad 106 km/h w obszarze zabudowanym pędził 32-letni taksówkarz. Jak się okazało, nie czekał na niego spóźniony klient, a… ryby. Kierowca został „złowiony” i nagrany przez policyjny wideorejestrator. Został ukarany wysokim mandatem, a na ryby będzie mógł teraz jeździć wyłącznie jako pasażer, gdyż jego prawo jazdy na 3 miesiące zostało zatrzymane.

Pomiaru wideorejestratorem dokonali policjanci bytowskiej drogówki w Trzebielinie. Urządzenie pokazało, że 32-letnia kierowca w obszarze zabudowanym jechał ponad dwa razy więcej, niż pozwalają przepisy - 106 km/h przy ograniczeniu do 50. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że nie przewozi on pasażera, ani też nie spieszy się do żadnego klienta.

Taksówkarz tłumaczył policjantom, że zaplanował wypad wędkarski i chciał nadrobić czas. 32-latek na kolejny zlecony kurs będzie musiał poczekać. Przez najbliższe trzy miesiące nie wsiądzie za kierownicę służbowo ani prywatnie, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Ponadto został ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 zł i 13 punktami karnymi. Brawurową jazdę taksówkarza widać na poniższym filmie.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

