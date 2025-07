Przy tej prędkości nie dostaniesz mandatu. Oto tolerancja fotoradarów w Polsce

Spis treści

Fotoradary w Polsce

Fotoradary od lat są stałym elementem polskich dróg, który jedni traktują jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa, inni jako pułapki na kierowców. Można śmiało stwierdzić, że współcześnie system kontroli prędkości w Polsce staje się coraz bardziej skuteczny, ale też budzi sporo emocji. Ich celem jest jednak jedno - ograniczenie liczby wypadków i dyscyplinowanie kierowców. Warto jednak wiedzieć, że nawet nowoczesne urządzenia działają według określonych zasad, a kierowcom przysługuje niewielki margines tolerancji, który może zadecydować o tym, czy zdjęcie skończy się mandatem, czy nie.

Jaka jest tolerancja fotoradarów w Polsce?

Fotoradary w Polsce są w wielu miejscach, lecz jaka jest ich tolerancja, czyli o ile km/h kierowca może przekroczyć prędkość, nie narażając się na konieczność płacenia mandatu?

Dopuszczalne przekroczenie prędkości bez konsekwencji wynosi 10 km/h, niezależnie od obowiązującego ograniczenia. Oznacza to, że fotoradar zarejestruje wykroczenie dopiero po przekroczeniu dozwolonej prędkości o 11 km/h lub więcej.

Oczywiście nie zapominajmy, że taka tolerancja dotyczy stacjonarnych fotoradarów działających automatycznie i może się różnić w zależności od lokalizacji. Co ważne, policjanci, którzy mierzą prędkość na drogach za pomocą radarów przenośnych mają inną tolerancję - błąd pomiarowy urządzeń policyjnych wynosi +3 km/h dla prędkości do 100 km/h oraz +3% dla prędkości powyżej tej wartości.

Fotoradary: gdzie są w Polsce? Mapa fotoradarów

Fotoradarów w naszym kraju nie brakuje, to pewne, a kierowcy tym samym muszą uważać, by nie dostać mandatu. W ostatnim czasie w wielu miejscach w Polsce pojawiły się nowe tego typu urządzenia, a mianowicie TraffiStar SR390. Jeśli jesteś ciekawy, gdzie takowe się znajdują, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Nowe fotoradary w Polsce [LOKALIZACJE]

Jakie są dozwolone prędkości na drogach w Polsce?

W Polsce obowiązują różne limity prędkości w zależności od rodzaju drogi i typu pojazdu. Poniżej zamieszczamy dokładną listę dozwolonych prędkości:

na autostradzie 140 km/h

na drodze ekspresowej dwujezdniowej 120 km/h

na drodze ekspresowej jednojezdniowej 100 km/h

na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu 100 km/h

na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej 90 km/h

obszar zabudowany 50 km/h

strefa zamieszkania 20 km/h.