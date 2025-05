i Autor: Shutterstock (2)

Kryzys w branży

Płacą krocie, a pracowników brak! Szefowie załamują ręce. Co się dzieje?

Frustracja, bezsilność, a nawet rozpacz - tak można opisać obecne nastroje wśród wielu pracodawców w branży hotelarskiej Polsce. Firmy oferują godne zarobki, atrakcyjne benefity, a mimo to nie mogą znaleźć pracowników. Co się dzieje z polskim rynkiem pracy? Czy wysokie stawki to już za mało, by przyciągnąć kandydatów?