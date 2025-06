Słodkie maleństwo!

Po urodzeniu ważyła tyle co kostka cukru. Malutka małpka przyszła na świat w gdańskim zoo

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym trwa prawdziwy baby boom! Do młodych wielbłądów, manuli i kapodziobów dołączyła tamarynka cesarska. Maluszek po urodzeniu ważył tyle co kostka cukru, czyli około 50 gramów. To prawdziwa gratka dla miłośników zwierząt!