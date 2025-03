Ustawa metropolitalna wpisana na listę prac rządu. Co to oznacza dla Pomorza?

Jak informuje SKM Trójmiasto na swoim profilu na Facebooku, napastnicy początkowo podróżowali pociągiem relacji Gdańsk Śródmieście – Wejherowo. Na stacji Wejherowo Śmiechowo przesiedli się do innego składu, nie posiadając ważnych biletów. Kiedy kierownik pociągu poprosił o dokumenty podróży, mężczyźni zareagowali agresją. Poczekali, aż pociąg dojedzie do stacji końcowej w Wejherowie, po czym brutalnie go zaatakowali. Dramat rozegrał się na oczach pasażerów.

"Nawet kiedy nasz pracownik leżał na ziemi, nadal kopali go po całym ciele, także w głowę. Potem uciekli"

- relacjonują przebieg zdarzenia przedstawiciele SKM Trójmiasto.

Poszkodowany kierownik pociągu natychmiast powiadomił policję i zgłosił się na pogotowie, a następnie do szpitala na obdukcję. Mężczyzna przebywa na zwolnieniu lekarskim, które potrwa co najmniej do końca miesiąca.

Funkcjonariusze policji, we współpracy z dyspozytorami SKM, zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano atak. Przewoźnik apeluje do wszystkich świadków zdarzenia o kontakt z policją.

SKM Trójmiasto przypomina również, że atak na kierownika pociągu jest traktowany tak samo, jak atak na funkcjonariusza publicznego.

"Zgodnie z art. 222 i 223 Kodeksu Karnego, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego czynna napaść są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech, a w przypadku poważniejszych skutków nawet do lat 10 więzienia"

- podkreśla SKM Trójmiasto.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie