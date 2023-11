Kryminalni i policjanci z Wydziału do spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą interweniowali w sprawie kradzieży prądu i znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi. Na miejscu okazało się, że 56-latek najprawdopodobniej dopuścił się kolejnych haniebnych czynów. - Podczas działań, policjanci usłyszeli wycie psa. Intensywne szczekanie skłoniło ich do sprawdzenia źródła dźwięku. W stodole natrafili na psa przywiązanego do słupa, otoczonego odchodami i innymi śmieciami. Zwierzę było pozbawione dostępu do wody i światła. Obok suczki, policjanci odkryli karton z pięcioma truchłami małych kotków - czytamy na stronie KWP w Gdańsku.

Na miejscu natychmiast wezwano OTOZ Animals Tczew, które zajęło się opieką nad psem. Policjanci, do czasu przekazania zwierzaka, zadbali o jego potrzeby, zapewniając mu wodę i troskę. Truchła kotków przekazano Zakładowi Usług Komunalnych w Tczewie w celu ich zabezpieczenia. Technik kryminalistyki dokładnie sfotografował miejsce zdarzenia, co posłuży jako dokumentacja w postępowaniu.

- 56-letni mężczyzna, oprócz zarzutu kradzieży prądu, usłyszał 13 zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi oraz psami - informują policjanci z województwa pomorskiego. Pod tekstem znajdziecie galerię z miejsca makabrycznego odkrycia. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.