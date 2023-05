Podejrzany o zabójstwo 51-latek odebrał sobie życie. Współwięzień przesłuchany

Kto doprowadził do tragedii?

51-latek, którego ciało znaleziono w Areszcie Śledczym w Gdańsku, popełnił samobójstwo - informuje tamtejsza prokuratura okręgowa. Takie podejrzenie pojawiło się od razu, gdy znaleziono go martwego, tj. w nocy z 21 na 22 kwietnia, a wstępne ustalenia zostały teraz potwierdzone przez zebrany materiał dowodowy. Postępowanie prokuratorskie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek, i dotyczy art. 151 Kodeksu karnego, który dotyczy namowy lub pomocy w targnięciu się na własne życie, co jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. - W ramach przedmiotowego postępowanie wykonano szereg czynności dowodowych, w tym przesłuchano świadków, tj. współosadzonego i funkcjonariusza Służby Więziennej, z udziałem biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej zostały przeprowadzone oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia, przeprowadzono sekcję zwłok denata oraz uzyskano wstępną opinię sądowo-lekarską - wyjaśnia Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak dodaje, planowane jest przesłuchanie kolejnych świadków zdarzenia. Śledczy oczekują równolegle na wyniki badań toksykologiczno-chemicznych z krwi denata i na wydanie przez biegłego końcowej opinii lekarskiej. Zależy od tego decyzja dotycząca dalszego przebiegu postępowania.

Aresztant był podejrzany o zabójstwo

51-latek znaleziony martwy w Areszcie Śledczym w Gdańsku oczekiwał tam na rozpoczęcie swojego procesu. Był podejrzany o zabójstwo 42-letniego obywatela Ukrainy w Kiełpinie w październiku ub.r. Ofiara zginęła od ciosów zadanych nożem lub innym ostrym narzędziem w okolice szyi - dzień wcześniej obaj mieli spożywać razem alkohol.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

