Długoterminowa prognoza pogody na styczeń 2025. Temperatura i opady

Niedawno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na kilka nadchodzących miesięcy, w tym styczeń 2025 r. Co z niej wynika? Eksperci przewidują, że "na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Jedynie na południu i zachodzie kraju możliwa temperatura w zakresie normy. Co to oznacza? Prawdopodobnie w styczniu 2025 r. będzie ciepło jak na tę porę roku. Niewielkie są szanse na atak zimy i tęgi mróz. Być może pojawią się dni chłodniejsze, z ujemną temperaturą i opadami śniegu, ale dominować będzie raczej pogoda typowa dla późnej jesieni, z opadami deszczu. W kwestii opadów to w styczniu 2025 r. - jak podaje IMGW - "miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej". Suma powyżej normy może wystąpić w północnych regionach kraju, więc tam należy spodziewać się częstszych opadów deszczu.

Prognozy długoterminowe na styczeń 2025 są o tyle ciekawe, że również na luty eksperci przewidują średnią miesięczną temperaturę powietrza, jak i miesięczną sumę opadów atmosferycznych powyżej normy. Czyżby ostra zima w nadchodzącym roku ominęła Polskę? Aby się tego dowiedzieć, warto na bieżąco śledzić doniesienia pogodowe.

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy”, „poniżej normy” i „w normie”?

IMGW, tak jak inne ośrodki meteorologiczne na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca przewidują w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. - Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy” - czytamy w wyjaśnieniu na stronie instytutu.

