Fala ciepła nad Polską przed sylwestrem. Taką pogodą pożegnamy 2024 rok?

O pogodę na sylwestra zapytaliśmy eksperta z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Widać ocieplenie, które zacznie się 26 grudnia. Wtedy napłynie do Polski cieplejsze powietrze i zostanie ono z nami przez kilka dni - mówił w rozmowie z "Super Expressem" jeszcze przed świętami Kamil Walczak z IMGW. Nasz rozmówca dodaje, że na dokładniejsze prognozy należy liczyć tuż przed sylwestrową nocą i Nowym Rokiem.

Ciepłą końcówkę roku 2024 i wysokie temperatury na początku 2025 r. przewiduje też numeryczna prognoza długoterminowa, przedstawiająca ogólne trendy temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych w porównaniu do tych samych tygodni z lat 1991 - 2020. IMGW zastrzega, że "nie można na jej podstawie wyciągać szczegółowych wniosków co do pogody na konkretny dzień tygodnia". Widać jednak dodatnią anomalię średniej temperatury powietrza i to nawet o ponad 4 stopnie w niektórych regionach. Wygląda na to, że szczególnie ciepłe pożegnanie starego roku może mieć miejsce na północnym zachodzie oraz na wschodzie i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju też nie ma co liczyć na tęgi mróz i nadejście srogiej zimy.

Coraz bardziej prawdopodobne jest, że na nadejście śnieżnej i mroźnej zimy będziemy musieli poczekać, i to całkiem długo. Zwłaszcza, że eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na styczeń 2025 r. zakłada, że pierwszy miesiąc nowego roku pod względem średniej temperatury powietrza ma być powyżej normy na przeważającym obszarze kraju, szczególnie w regionach północnych i centralnych. Tam też może spaść nieco więcej deszczu niż w minionych latach.

Źródło: IMGW

#IMGWCMM: Numeryczna prognoza długoterminowa przedstawia ogólne trendy temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych w porównaniu do tych samych tygodni z lat 1991 - 2020. Nie można na jej podstawie wyciągać szczegółowych wniosków co do pogody na konkretny dzień tygodnia. pic.twitter.com/35UXh3VJaG— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 18, 2024

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato