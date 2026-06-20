Pogoda oszaleje w weekend! IMGW alarmuje: 12 województw zagrożonych

Burze i upały nad Polską. IMGW wydał alerty dla większości kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył listę ostrzeżeń pogodowych. W sobotę alerty II stopnia przed burzami objęły już 12 województw. Nadal obowiązują także ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami, wydane dla całego kraju. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dla mieszkańców całej Polski, ostrzegając przed gwałtownymi burzami, ulewnym deszczem i silnymi podmuchami wiatru.

Silne burze, ulewy i wiatr przekraczający 100 km/h

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego

i mazowieckiego.

Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm, oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/godz. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej w sobotę o godz. 14. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

Upały nie odpuszczają. Temperatury sięgną nawet 35 stopni

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C. II stopień ostrzeżenia obejmuje obszar od zachodu po centralną część kraju.

"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie na obszarze całej Polski. „Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - wskazano. Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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