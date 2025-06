Pogoda rozczaruje nas podwójnie. Długi weekend i początek lata za rogiem, a tu takie prognozy!

Lato coraz bliżej. Będzie coraz cieplej?

W niedzielę (22 czerwca) rozpoczyna się kalendarzowe lato w Polsce. Kilka dni wcześniej, bo w czwartek (19 czerwca) Boże Ciało i początek długiego weekendu. Lato zbliża się do nas wielkimi krokami, pokazał to też miniony weekend i temperatury w naszym kraju. Czy letnia aura pozostanie z nami na długo? Sprawdzamy, jaką pogodę na najbliższe dni przewidują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Początek trwającego tygodnia pogodny, we wtorek (17 czerwca) jedynie we wschodniej Polsce słaby, przelotny deszcz. Ciepło, na południowym wschodzie nawet do 26°C w ciągu dnia. W centrum 22°C, ale nad morzem zaledwie 17°C. W środę (18 czerwca) odrobinę cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 21°C do 26°C, a na wybrzeżu i północnym wschodzie chłodniej, tam od 16°C do 19°C. Pogodę tego dnia zmąci nieco przelotny deszcz, we wschodniej Polsce możliwe też burze.

W długi weekend upałów nie będzie

W czwartek (19 czerwca) Boże Ciało, dla wielu Polaków będzie to dzień wolny od pracy. Czy pogoda zachęci do odpoczynku na świeżym powietrzu? Zimno nie będzie, jednak największa prognozowana temperatura to 24°C na południu kraju. Na przeważającym obszarze kraju od 16°C do 21°C. Dzień zapowiada się na pochmurny, deszcz nad morzem, w Sudetach i Polsce wschodniej. Nad morzem możliwy też wiatr do 80 km/h. Podobna pogoda w piątek (20 czerwca), z tą różnicą, że przelotny deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie.

Trochę cieplej zrobi się w sobotę (21 czerwca), jednak o upałach nie ma mowy. Najcieplej w centrum i na południu kraju, tam 25-26°C. Na północy zaledwie od 15°C do 20°C. Pogodę popsuję burze w centralnej i wschodniej Polsce. W niedzielę (22 czerwca) znów nieco chłodniej. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie, tam do 24°C. Na pozostałym obszarze od 17°C do 22°C. Początek kalendarzowego lata w Polsce spod znaku przelotnego deszczu we wschodnich regionach oraz z dość chłodną nocą. Na termometrach od 6°C do 10°C.

