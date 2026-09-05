Pogoda w Polsce oszaleje! Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 30°C. 

Chłodna niedziela z deszczem i silnym wiatrem. W poniedziałek zacznie się ocieplać

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę, 6 września, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu miejscami pojawią się rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są również burze. Padać nie powinno jedynie na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 st. C, a na Pogórzu Karpackim około 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. W Bieszczadach i początkowo w Sudetach porywy mogą osiągać 70 km/h, a w Tatrach 60 km/h. Po południu wiatr zacznie stopniowo słabnąć.

W nocy temperatura spadnie do 6-11 st. C, a nad samym morzem wyniesie około 12 st. C. Jeszcze chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą około 4 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie nad morzem początkowo umiarkowany. W zachodniej części Polski zacznie stopniowo zmieniać kierunek z zachodniego i północno-zachodniego na południowy.

W poniedziałek, 7 września, zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże, natomiast na południowym wschodzie okresami małe. Na północy i północnym wschodzie miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 st. C, ale na Dolnym Śląsku zrobi się wyraźnie cieplej – nawet do 24 st. C.

Upał wróci do Polski! Termometry znów pokażą nawet 30 stopni

Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie wrócą wysokie temperatury. We wtorek, 8 września upały na moment wrócą do Polski. W centrum kraju termometry pokażą około 27 st. C, a na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie nawet do 29-30 st. C. Chłodniej będzie na Podlasiu, gdzie prognozowane są około 22 st. C. Na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu.

Upał nie utrzyma się jednak długo. Już w środę, 9 września nad Polskę wkroczy aktywny front chłodny, który przyniesie deszcz, burze, lokalne ulewy i grad. Najcieplej pozostanie na południowym wschodzie kraju, gdzie temperatura może sięgnąć 28-30 st. C. Na północy będzie już znacznie chłodniej – około 19-20 st. C.

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