Pogoda w Polsce oszaleje! Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 30°C. 

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-05 17:50

Po chłodnym i deszczowym weekendzie pogoda w Polsce zacznie się zmieniać. Początek tygodnia przyniesie stopniowe ocieplenie, a już we wtorek, 8 września, upały na moment powrócą do kraju. W najcieplejszych regionach termometry mogą pokazać nawet 30 st. C. Gorąco nie potrwa jednak długo. Do Polski wkroczy chłodny front z deszczem, burzami, gradem i lokalnymi ulewami.

Kobieta w okularach słonecznych obok wielkiego termometru. O nagłym powrocie upałów do Polski przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Chłodna niedziela z deszczem i silnym wiatrem. W poniedziałek zacznie się ocieplać

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę, 6 września, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu miejscami pojawią się rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są również burze. Padać nie powinno jedynie na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 st. C, a na Pogórzu Karpackim około 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. W Bieszczadach i początkowo w Sudetach porywy mogą osiągać 70 km/h, a w Tatrach 60 km/h. Po południu wiatr zacznie stopniowo słabnąć.

W nocy temperatura spadnie do 6-11 st. C, a nad samym morzem wyniesie około 12 st. C. Jeszcze chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą około 4 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie nad morzem początkowo umiarkowany. W zachodniej części Polski zacznie stopniowo zmieniać kierunek z zachodniego i północno-zachodniego na południowy.

W poniedziałek, 7 września, zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże, natomiast na południowym wschodzie okresami małe. Na północy i północnym wschodzie miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 st. C, ale na Dolnym Śląsku zrobi się wyraźnie cieplej – nawet do 24 st. C.

Upał wróci do Polski! Termometry znów pokażą nawet 30 stopni

Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie wrócą wysokie temperatury. We wtorek, 8 września upały na moment wrócą do Polski. W centrum kraju termometry pokażą około 27 st. C, a na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie nawet do 29-30 st. C. Chłodniej będzie na Podlasiu, gdzie prognozowane są około 22 st. C. Na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu.

Upał nie utrzyma się jednak długo. Już w środę, 9 września nad Polskę wkroczy aktywny front chłodny, który przyniesie deszcz, burze, lokalne ulewy i grad. Najcieplej pozostanie na południowym wschodzie kraju, gdzie temperatura może sięgnąć 28-30 st. C. Na północy będzie już znacznie chłodniej – około 19-20 st. C.

Przeczytaj także:

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Poważny wypadek w Warszawie, ukraiński bus na boku! 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki