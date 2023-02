Policja szuka Iwony Wieczorek

Gdańsk Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób poszukuje Iwony Wieczorek. Choć od zaginięcia 19-letniej wówczas Iwony Wieczorek niebawem minie 13 lat, to na policyjnej stronie internetowej nadal, wśród zdjęć zaginionych, można trafić na fotografię Iwony. Nastolatka w tajemniczych okolicznościach zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Iwona Wieczorek wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Z imprezy wracała sama, jednak nigdy nie dotarła do domu. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły.

Policja z Gdańska szuka Iwony Wieczorek. Nastolatka miała na sobie bluzkę w paski i zamszowe szpilki

Tuż po zaginięciu Iwony Wieczorek media zalała fala komunikatów policji i bliskich proszących o pomoc w poszukiwaniu nastolatki. Niestety, choć w akcję poszukiwawczą włączyły się rzesze osób, to do dziś nie udało się odnaleźć Iwony Wieczorek. Informacja o jej zaginięciu wciąż widnieje w policyjnej bazie. Choć o zaginięciu nastolatki głośno jest od lat, o niektórych szczegółach mówi się coraz rzadziej. Jak choćby o tym, jak była ubrana Iwona Wieczorek, gdy ostatni raz ją widziano. Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami policji, 19-latka w dniu zaginięcia ubrana była w biało-niebieską bluzkę w poprzeczne paski, z krótkim rękawkiem, oraz w granatową spódnicę przed kolano, a także granatowe szpilki na obcasie z niebieskiego zamszu.

Mundurowi w komunikacje przekazują także cechy rysopisu zaginionej w 2010 roku Iwony Wieczorek:

SYLWETKA: waga do 49 kg, sylwetka szczupła, wysmukła

WŁOSY: włosy proste, włosy długie, włosy blond

UZĘBIENIE: uzębienie pełne

USZY / UCHO: uszy normalne

NOS: nos prostolinijny

TWARZ: twarz owalna

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tajemniczego zaginięcia Iwony Wieczorek proszone są o kontakt z policją:

GD KWP Gdańsk Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15telefon: 47 7415900,47 7415333,47 7415540email: dyzurny.kwp@gd.policja.gov.pl,kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl.

Obecnie sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek zajmują się śledczy z krakowskiego Archiwum X. przeczytaj koniecznie: Iwona Wieczorek zaginęła. Po 12 latach Paweł P. usłyszał zarzuty. Wdowa po Szostaku komentuje: "Musiał mieć coś ważnego do ukrycia"

