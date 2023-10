W piątek (28.10) policjanci otrzymali informację, że poszukiwany Grzegorz Borys został zauważony w okolicach Łężyc pod Gdynią. Miał on palić ognisko i grozić nożem mężczyźnie, który go zauważył. Policjanci niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, ale alarm okazał się fałszywy. - Policjanci ustalili, że na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który celowo wprowadził w błąd policjantów podając nieprawdziwą informacje. Policjanci ustalili sprawcę tego przestępstwa jest to mieszkaniec woj. warmińsko- mazurskiego - informuje w komunikacie pomorska policja.

19-letni mieszkaniec Ełku został zatrzymany w piątek późnym wieczorem. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Obława na Grzegorza Borysa trwa od 20 października. Ścigany mężczyzna jest niebezpieczny i zdesperowany. Poszukiwany to 44-letni zawodowy żołnierz i marynarz. W porcie wojennym w Gdyni pracował jako kierowca. Razem z żoną i 6-letnim synkiem, Olkiem, mieszkał na parterze domu przy ul. Górniczej w Gdyni. To tam doszło do zbrodni. Ciało chłopca znalazła jego mama. Zawiadomiła policję o godzinie 10:14 wskazując, że sprawcą może być ojciec dziecka. Przyczyną śmierci 6-latka była rozległa rana cięta na szyi.

Obława na ojca zamordowanego Olusia. Szukają go z lądu i z powietrza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.