Policjanci na Pomorzu zatrzymali nastolatka z bronią. Jest pilny apel do świadków

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-09 8:19

Niepokojące zdarzenie w Tczewie. Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Malborka, który poruszał się po mieście z krótką bronią gazową. Funkcjonariusze wystosowali pilny apel do mieszkańców. Poszukują osób, które widziały 19-latka lub miały z nim bezpośredni kontakt. Każda informacja może okazać się istotna dla wyjaśnienia sprawy.

Dach radiowozu z napisem Policja i niebieskimi sygnałami świetlnymi. O akcji w Tczewie przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com
  • W Tczewie doszło do niepokojącego zdarzenia, gdzie policja zatrzymała młodego mężczyznę, poruszającego się z bronią gazową.
  • 19-latek z Malborka został zatrzymany w centrum miasta, a teraz funkcjonariusze pilnie poszukują świadków, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt.
  • Policja wystosowała pilny apel do mieszkańców. O szczegółach zdarzenia piszemy poniżej.

19-latek z bronią zatrzymany w Tczewie. Policja wydała pilny apel do świadków

Policjanci z Tczewa zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który poruszał się po mieście z bronią gazową. Teraz funkcjonariusze poszukują osób, które miały z nim bezpośredni kontakt. Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, przed godziną 16. Komenda Powiatowa Policji w Tczewie opublikowała specjalny komunikat, w którym zwróciła się z apelem do świadków.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie ulic Jarzębinowej i Armii Krajowej w Tczewie miał poruszać się z przedmiotem przypominającym broń – czytamy.

Funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca Malborka, przy którym znaleziono krótką broń gazową. Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji. Mundurowi apelują do wszystkich osób, które miały z nim bezpośredni kontakt, o zgłoszenie się do funkcjonariuszy.

Policja apeluje do świadków. Gdzie zgłaszać informacje?

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które 7 października widziały podejrzanego mężczyznę w rejonie ulic Jarzębinowej i Armii Krajowej w Tczewie lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Świadkowie mogą zgłaszać się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przy ul. Kasprowicza 2 lub telefonicznie pod numerem 47 74 28 222. W pilnych przypadkach można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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