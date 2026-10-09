To jednak nie był internetowy challenge? Policja zabrała głos w sprawie ostatnich ataków w szkołach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-09 7:46

Komenda Główna Policji przekazała najnowsze ustalenia dotyczące serii brutalnych ataków w szkołach. Funkcjonariusze sprawdzili doniesienia o internetowym „challenge’u”, który rzekomo łączył te zdarzenia. „Dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce” – informuje Komenda Główna Policji. Mimo to policja zwiększa obecność w pobliżu szkół w całej Polsce.

Bok radiowozu z napisem Policja. O wzmożonych patrolach w pobliżu szkół w całej Polsce przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com

Seria ataków w szkołach. Policja sprawdziła doniesienia o internetowym „challenge’u”

Po tragicznych wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach i wcześniejszych doniesieniach z Ostrołęki niepokój narasta także w innych miejscowościach na Mazowszu. Władze Piaseczna i Wyszkowa zdecydowały się wprowadzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach. Zaapelowano do rodziców, aby w piątek, 9 października, pozostawili dzieci w domach. W ostatnich dniach doszło do dwóch ataków – w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a pod Wyszkowem 15-latek zaatakował trzy osoby, śmiertelnie ranił woźną. Trzeci atak udało się udaremnić w ostatniej chwili. Policja bada, czy zdarzenia mogą mieć związek z internetowym „challengem”. Do służb dotarły bowiem informacje wskazujące na taką możliwość. W wyjaśnianie sprawy zaangażowali się również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał - poinformowała w piątek, 9 października Komenda Główna Policji.

Więcej policjantów przy szkołach w całej Polsce. Ruszają wzmożone kontrole

W odpowiedzi na serię ataków z użyciem noża w placówkach oświatowych Komenda Główna Policji zdecydowała o zwiększeniu działań prewencyjnych w całym kraju. Dzielnicowi będą częściej patrolować okolice wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podległych im terenach.

- Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona. Tam, gdzie będzie taka konieczność będziemy wchodzić także do szkoły. Tam, gdzie dyrektorzy będą sobie tego życzyć – mówiła mł. insp. Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.

Przeczytaj także:

Specjalne działania w gdańskich szkołach. Miasto zapowiada dodatkowe wsparcie

Patrole będą zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Funkcjonariusze mogą również działać po cywilnemu. Zwiększoną obecność policjantów w pobliżu placówek oświatowych zapowiedziano także w Gdańsku. W związku z ostatnimi wydarzeniami władze miasta zdecydowały się również na dodatkowe działania w szkołach.

- W szkołach odbędą się spotkania psychologów, pedagogów i wychowawców z uczniami. Będą rozmowy o bezpieczeństwie, reagowaniu na niepokojące sytuacje oraz o tym, gdzie i jak szukać pomocy. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali również jasne wskazówki dotyczące reagowania i wspierania uczniów – poinformowała w mediach społecznościowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Istotną rolę w zapewnianiu wsparcia odgrywa Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, które funkcjonuje przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele gdańskich szkół mogą korzystać z oferowanej tam bezpłatnej pomocy.

- Jesteśmy uważni, przygotowani i reagujemy. Chcemy, żeby każdy wiedział, gdzie może znaleźć pomoc, a żaden niepokojący sygnał nie został zlekceważony – dodaje Aleksandra Dulkiewicz.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Brutalny atak w Leszczydół-Nowiny. Nożownik miał 15 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI