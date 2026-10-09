To jednak nie był internetowy challenge? Policja zabrała głos w sprawie ostatnich ataków w szkołach

Seria ataków w szkołach. Policja sprawdziła doniesienia o internetowym „challenge’u”

Po tragicznych wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach i wcześniejszych doniesieniach z Ostrołęki niepokój narasta także w innych miejscowościach na Mazowszu. Władze Piaseczna i Wyszkowa zdecydowały się wprowadzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach. Zaapelowano do rodziców, aby w piątek, 9 października, pozostawili dzieci w domach. W ostatnich dniach doszło do dwóch ataków – w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a pod Wyszkowem 15-latek zaatakował trzy osoby, śmiertelnie ranił woźną. Trzeci atak udało się udaremnić w ostatniej chwili. Policja bada, czy zdarzenia mogą mieć związek z internetowym „challengem”. Do służb dotarły bowiem informacje wskazujące na taką możliwość. W wyjaśnianie sprawy zaangażowali się również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał - poinformowała w piątek, 9 października Komenda Główna Policji.

Więcej policjantów przy szkołach w całej Polsce. Ruszają wzmożone kontrole

W odpowiedzi na serię ataków z użyciem noża w placówkach oświatowych Komenda Główna Policji zdecydowała o zwiększeniu działań prewencyjnych w całym kraju. Dzielnicowi będą częściej patrolować okolice wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podległych im terenach.

- Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona. Tam, gdzie będzie taka konieczność będziemy wchodzić także do szkoły. Tam, gdzie dyrektorzy będą sobie tego życzyć – mówiła mł. insp. Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.

Specjalne działania w gdańskich szkołach. Miasto zapowiada dodatkowe wsparcie

Patrole będą zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Funkcjonariusze mogą również działać po cywilnemu. Zwiększoną obecność policjantów w pobliżu placówek oświatowych zapowiedziano także w Gdańsku. W związku z ostatnimi wydarzeniami władze miasta zdecydowały się również na dodatkowe działania w szkołach.

- W szkołach odbędą się spotkania psychologów, pedagogów i wychowawców z uczniami. Będą rozmowy o bezpieczeństwie, reagowaniu na niepokojące sytuacje oraz o tym, gdzie i jak szukać pomocy. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali również jasne wskazówki dotyczące reagowania i wspierania uczniów – poinformowała w mediach społecznościowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Istotną rolę w zapewnianiu wsparcia odgrywa Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, które funkcjonuje przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele gdańskich szkół mogą korzystać z oferowanej tam bezpłatnej pomocy.

- Jesteśmy uważni, przygotowani i reagujemy. Chcemy, żeby każdy wiedział, gdzie może znaleźć pomoc, a żaden niepokojący sygnał nie został zlekceważony – dodaje Aleksandra Dulkiewicz.

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