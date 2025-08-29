Polskie monety zostaną wycofane z obiegu? Prezydent podejmie decyzję

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-29 8:55

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja na temat monet, które za jakiś czas mogą zostać wycofane z obiegu. Okazuje się bowiem, że na biurko prezydenta trafiła petycja, której autor twierdzi, iż produkcja monet o nominałach 1 i 2 grosze nie ma sensu i proponuje jej zaprzestanie. Co na to głowa państwa? Czy "drobniaki" znikną z portfeli Polaków?

monety

i

Autor: Pixabay.com
  • Anonimowa petycja do prezydenta proponuje wycofanie z obiegu monet 1- i 2-groszowych.
  • Autor petycji argumentuje, że koszt produkcji tych monet przewyższa ich wartość, a ich użycie generuje niepotrzebne koszty.
  • Ekonomiści popierają ten pomysł, a petycja proponuje, by NBP zajął się recyklingiem monet, a zyski zasiliły Fundusz Społecznych Zaokrągleń.
  • Czy Polska dołączy do krajów, które zrezygnowały z najniższych nominałów? Prezydent zdecyduje o przyszłości "drobniaków".

Rewolucja w produkcji polskich monet. Jedno- i dwugroszówki mogą zniknąć

W ostatnim czasie do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła anonimowa petycja w sprawie likwidacji jedno- i dwugroszówek. Autor pisma uważa, że produkcja owych monet nie ma sensu, a koszt wytworzenia przewyższa ich wartość, więc powinny zostać zlikwidowane a ceny w całym kraju zostać zaokrąglone.

Od lat pracując jako audytor i finansista obserwuję problem nieproporcjonalnego zaangażowania czasu i środków w rozliczenie lub egzekwowanie należności 1-2 groszy zwłaszcza w dużych wielomilionowych projektach, w których robiłem audyty, ale i podczas sytuacji życiowych podczas płatności. Jest to źródłem kosztów nieadekwatnych do wartości sporów - pisze autor petycji.

Co ciekawe, z autorem petycji zgadza się m.in. polski ekonomista i analityk Marek Zuber, który w rozmowie z portalem Fakt.pl przyznał, że wybicie monet kosztuje więcej niż wynosi ich wartość.

Likwidacja monet groszowych. Co stanie się z niepotrzebnymi groszówkami?

Autor petycji w swoim piśmie zaproponował nawet rozwiązanie na temat tego, co mogłoby się stać z niepotrzebnymi groszówkami. Jak czytamy na portalu wiadomosci.radiozet.pl, według autora za odbiór i recykling materiałowy mógłby być odpowiedzialny Narodowy Bank Polski. Wartość uzyskana ze sprzedaży lub przetopienia materiału – po odliczeniu kosztów recyklingu – trafiałaby do nowo utworzonego Funduszu Społecznych Zaokrągleń. Środki zgromadzone w funduszu byłyby natomiast przeznaczane wyłącznie na cele społeczne, zgodnie z definicją zadań publicznych zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Czy monety o nominałach 1 i 2 grosze zostaną wycofane?

Czy jedno- i dwugroszówki zostaną wycofane? Na ten moment nie można jeszcze tej informacji potwierdzić, bowiem wszystko zależy od tego co stanie się z petycją - jaką decyzje podejmie prezydent. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że Polska podobnie jak wiele innych krajów w Europie w przyszłości zrezygnuje z tak małych nominałów i zaokrągli ceny. Z jednej strony taka decyzja miałaby sens ze względu na rosnącą popularność transakcji bezgotówkowych, prawda?

