W Słupsku seniorka pomyliła pedała i wjechała w budynek poczty

We wtorek (24 czerwca) około godziny 10:10 policjanci otrzymali zgłoszenie o pojeździe, który miał wjechać w budynek poczty, mieszczący się przy ul. Kołłątaja w Słupsku. Funkcjonariusze słupskiej drogówki natychmiast udali się na miejsce. Tam porozmawiali z 72-letnią kierującą. Kobieta podczas parkowania... pomyliła pedały hamulca i gazu. 72-latka była trzeźwa. Trafiła na SOR z podejrzeniem urazu szyi.

Na szczęście w chwili zdarzenia nikt nie znajdował się w rejonie wyjścia z budynku. Funkcjonariusze pracowali na miejscu tego zdarzenia i ustalają jego dokładne okoliczności.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

