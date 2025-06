Tragedia na Mazurach. Motocyklista wjechał w drzewo! 42-latek zginął na miejscu

Tragedia pod Szczytnem. Zginął 42-letni motocyklista

Do wypadku doszło w czwartek (19 czerwca) po godz. 14 na drodze powiatowej, przed miejscowością Sasek Mały, w gminie Szczytno. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca motocykla suzuki stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo.

42-letni mieszkaniec powiatu szczycieńskiego zginął na miejscu na skutek doznanych obrażeń, pomimo przeprowadzonej reanimacji.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana na ponad 4 godziny. Kierowcy musieli korzystać z objazdów. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu, nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Szczytnie.

Bilans weekendu na drogach Warmii i Mazur

Podczas długiego weekendu na drogach Warmii i Mazur policjanci pracowali na miejscu 11 wypadków drogowych w których 1 osoba zginęła a 14 zostało rannych. Policjanci odnotowali również 191 kolizji drogowych oraz zatrzymali 24 pijanych kierowców.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania