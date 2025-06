Drzewo runęło na auto! W środku rodzina z dziećmi

Wypadek na trasie DW 216. Drzewo runęło na samochód, cztery osoby w szpitalu

Dziś, w czwartek 19 czerwca po południu doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 216 między Kuźnicą a Jastarnią na Półwyspie Helskim. Samochód osobowy zjechał z trasy i uderzył w przydrożne drzewo, które następnie przewróciło się na pojazd. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały przetransportowane do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 13:40, trzy kilometry przed Jastarnią, od strony Kuźnicy. Jak poinformował st. kpt. Jakub Friedenberger, oficer prasowy pomorskiej straży pożarnej, na jadący samochód osobowy spadło drzewo. Początkowo służby podawały, że to drzewo przewróciło się samo. Jednak nowsze ustalenia wskazują, że to kierująca pojazdem kobieta najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą i zjechała na pobocze, uderzając w drzewo, które przewróciło się na samochód.

"33-letnia kobieta, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo"

— Kierująca hyundaiem, 33-letnia kobieta, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. W wyniku uderzenia drzewo runęło na pojazd — przekazała TVN24 asp. sztab. Joanna Samula z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Poszkodowani i akcja służb. Cztery osoby w szpitalu, w tym dwójka dzieci

W pojeździe podróżowały cztery osoby: 33-letnia kobieta, 43-letni mężczyzna oraz dwoje małoletnich dzieci. Wszyscy zostali ranni. Najciężej poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Wejherowie. Kobieta i dzieci również trafili do tego samego szpitala, lecz drogą lądową. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy z PSP Puck oraz ratownicy medyczni. Działania służb wymusiły całkowitą blokadę drogi na czas akcji ratunkowej. Trasa łącząca Władysławowo z Helem była nieprzejezdna przez blisko dwie godziny.Jak poinformowała policja, ruch na drodze wojewódzkiej nr 216 został wznowiony około godziny 15:30. Utrudnienia zakończyły się, jednak okoliczności zdarzenia będą jeszcze szczegółowo wyjaśniane przez funkcjonariuszy z puckiej komendy.

