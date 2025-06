Marta Nawrocka robi to z prawdziwą gracją. Wszystko widać na zdjęciach pierwszej damy

Turcja od kilku lat zmaga się z ogromnymi problemami gospodarczymi. Największym z nich pozostaje inflacja, która – mimo lekkiego wyhamowania – wciąż przekracza 39%. Dla mieszkańców oznacza to dramatyczny wzrost kosztów życia, a dla zagranicznych turystów – skokowy wzrost cen wakacyjnych atrakcji. Marmaris, jeden z najbardziej znanych kurortów na Riwierze Egejskiej dotkliwie odczuwa ten kryzys. Media społecznościowe zalewają relacje zrozpaczonych turystów. Wielu z nich przyzwyczajonych do tanich wakacji all-inclusive, nie kryje rozczarowania.

Byłem tam w zeszłym roku. Wydałem 2000 funtów, mimo że miałem all-inclusive. Nigdy więcej - relacjonuje jeden z brytyjskich turystów, czytamy na podroze.onet.pl.

Marmaris – miasto portowe i zapomniany kurort w Turcji

Inflacja uderza w turystykę

Inflacja w Turcji zmienia wszystko. Ceny posiłków, drinków, leżaków i lokalnych atrakcji osiągają poziom, który zniechęca nawet najbardziej zdeterminowanych podróżnych. W sieci powstają specjalne konta i profile, które dokumentują rosnące ceny w tureckich kurortach – najczęściej pojawia się właśnie Marmaris.

Co ciekawe, mimo złej passy Turcja nadal cieszy się popularnością, zwłaszcza wśród turystów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Według danych branżowych ceny wycieczek all-inclusive wzrosły jedynie o około 1%, co czyni je wciąż konkurencyjnymi wobec ofert z Grecji czy Hiszpanii. Problem pojawia się dopiero na miejscu – za lokalne jedzenie, pamiątki, wstępy do atrakcji czy napoje w hotelowym barze trzeba zapłacić znacznie więcej niż w poprzednich sezonach.

Co dalej z Marmaris?

Czy to koniec tego kurortu? Czy miejsce, które jeszcze niedawno przyciągało tysiące turystów rocznie, na dobre zniknie z mapy wakacyjnych hitów? Dziś trudno odpowiedzieć na te pytania jednoznacznie, lecz faktem jest, że wiele zależy od rozwoju sytuacji gospodarczej w Turcji i działań lokalnych władz, które być może zdecydują się na przywrócenie konkurencyjnych cen i poprawę wizerunku.