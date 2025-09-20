Pościg ulicami Gdyni. Policjanci oddali strzały, bandyta zdemolował radiowozy

Zuzanna Sekuła
2025-09-20 17:16

52-letni mężczyzna, ignorując policyjne sygnały, urządził sobie rajd ulicami Gdyni. Policjanci nie wahali się użyć broni, a uciekający staranował radiowozy! Co więcej, okazało się, że bandyta był naćpany i miał cofnięte uprawnienia do kierowania.

Radiowóz policyjny w akcji

Autor: Oleg Marusic/REPORTER/ East News
Ucieczka przez całą Gdynię

16 września, policjanci z Chyloni próbowali zatrzymać do rutynowej kontroli kierowcę volkswagena. Ten jednak, zamiast się zatrzymać, wcisnął gaz do dechy i rozpoczął szaleńczą ucieczkę. Trasa wiodła przez ulice Gdyni, w tym Morską, Estakadę Kwiatkowskiego i Obwodnicę Trójmiasta.

Strzały i zderzenie z radiowozami

W trakcie pościgu, funkcjonariusze zdecydowali się na użycie broni.

- Funkcjonariusze alarmowo wykorzystali broń służbową, oddając strzały ostrzegawcze, lecz kierowca nadal nie reagował - przekazała pomorska komenda.

Co więcej, doprowadził do kolizji z radiowozami, narażając życie policjantów i innych uczestników ruchu.

Narkotyki i areszt

Ostatecznie, mężczyzna porzucił auto na ul. Koperkowej i próbował uciekać pieszo. Został jednak szybko zatrzymany. Jak się okazało, powody jego ucieczki były poważne. Miał cofnięte uprawnienia do kierowania, a w dodatku był pod wpływem narkotyków.

Podczas zatrzymania, mężczyzna wyrzucił podejrzany woreczek. Okazało się, że posiadał marihuanę, amfetaminę i klefedron.

Lista zarzutów:

  • Czynna napaść na funkcjonariuszy Policji
  • Spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym
  • Uszkodzenie mienia
  • Prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień
  • Niezatrzymanie się do kontroli drogowej
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających
  • Posiadanie marihuany, amfetaminy i klefedronu

Sąd Rejonowy w Gdyni, na wniosek policji i prokuratury, zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 52-latka.

