Cała sytuacja miała miejsce około godziny 13. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że na rynku w centrum miasta młodej kobiecie skradziono portfel, w którym znajdowało się 950 zł oraz dokumenty. Złodziej odjechał z miejsca zdarzenia rowerem.

Zdarzenie zauważyła mieszkanka powiatu kościerskiego, która natychmiast ruszyła za przestępcą na swoim jednośladzie. Po dynamicznym pościgu dogoniła go w rejonie dworca kolejowego. Tam doszło do krótkiej szarpaniny, podczas której odważna kobiecie udało się obezwładnić złodzieja i powiadomić policję.

Złodziej zatrzymany, odpowie za kradzież zuchwałą

Na miejsce zdarzenia szybko dotarły policyjne patrole, które zatrzymały 27-letniego mężczyznę i przewiozły go do policyjnego aresztu. Sprawca, obywatel Kolumbii, wkrótce usłyszy zarzut kradzieży zuchwałej, za co grozi kara od roku do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Czytaj też: Gabriela nie dojechała do domu. 27-latka zmarła w szpitalu. Kierowca uciekł do lasu

Policja dziękuje za wzorową postawę

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie podziękowali kobiecie za odwagę i zdecydowaną reakcję, która przyczyniła się do szybkiego zatrzymania sprawcy przestępstwa. Postawa świadka była wzorowym przykładem obywatelskiej odpowiedzialności i odwagi.

"Bez chwili wahania wsiadłam na swój rower"

Z bohaterską kobietą, panią Katarzyną, rozmawiało Radio Gdańsk. - Siedząc z koleżanką pod parasolami zobaczyłam mężczyznę, który podjechał do kobiety rowerem i wyrwał z jej ręki portfel. Bez chwili wahania wsiadłam na swój rower i udałam się za uciekinierem. Po kilku minutach namierzyłam go na dworcu PKP w Kościerzynie. Gdy go zobaczyłam, próbowałam go obezwładnić sama. Zaczął być agresywny. Wołałam ludzi o pomoc. Przypadkowy podróżny pomógł mi obezwładnić napastnika – opowiadała.

Sonda Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać? Tak, zdecydowanie! To zależy od sytuacji. Nie. Od tego jest policja albo ochrona w sklepie.