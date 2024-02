Poświęcił kilka złotych, został milionerem. Spektakularna wygrana w Gdyni

Gdynia znów szczęśliwa dla graczy! Tym razem spektakularny triumf odniósł szczęśliwiec, który spróbował swoich sił w grze Lotto Plus. W miniony wtorek (13 lutego 2024) w kolekturze przy ul. Chylońskiej 116A wytypował (na chybił trafił) liczby: 1, 11, 28, 29, 31, 41. W ten sposób zamienił kilka złotych na okrągły milion! W tym roku walentynki były dla niego wybitnie udane. Sąsiedzi z pewnością uśmiechną się do niego o pożyczkę, a on sam będzie mógł zrealizować ambitne plany. Serdecznie gratulujemy! Od wygranej zostanie pobrany podatek, ale to z pewnością nie psuje humoru zwycięzcy.

Gdynia: Wygrał milion złotych w Lotto Plus. Jak grać?

- Za 3 zł wchodzisz do gry o miliony w kumulacjach. Dodaj grę z Plusem za 1 zł, by grać o dodatkowy 1 000 000 zł. Wybierz 6 liczb z 49. Możesz wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafił, zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online - czytamy w instrukcji na stronie Totalizatora Sportowego.

Podstawą do wypłacenia wygranej jest zachowany przez gracza kupon - jedyny dowód zawarcia zakładu. Pamiętajmy, aby grać odpowiedzialnie. Hazard jest sporym zagrożeniem, więc należy z nim bardzo uważać. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Gry w Lotto są tylko dla osób pełnoletnich.