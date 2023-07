Poszedł popływać z dzieckiem na desce, przepadli. Służby ratunkowe przeczesują Zatokę Gdańską

Wypożyczył deskę do pływania z dzieckiem i zniknął. Trwają poszukiwania w Zatoce Gdańskiej

W sobotę, 29 lipca 50-letni mężczyzna w raz z dzieckiem w wieku 12-14 lat wypożyczyli deskę do pływania SUP w wypożyczalni. Koło godziny 19 pracownicy wypożyczani sprzętu zgłosili na policję, że na plaży w Jelitkowie, w godzinach między 14 a 15 mężczyzna z nastoletnim dzieckiem weszli do wody z deską SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży klapki, plecak i ręcznik.

Wszystko to miało miejsce w pobliżu wejścia numer 63 w Gdańsku. Zaraz po zgłoszeniu rozpoczęły się poszukiwania, w które zaangażowali się WOPR, SAR i funkcjonariusze Straży Granicznej. Poszukiwania zakończono w nocy w sobotę. Ratownicy nie znaleźli nikogo w wodzie. W niedzielę wznowiono poszukiwania. Policjanci patrolują rejon Zatoki Gdańskiej. Analizowany jest także zapis monitoringu. Inne jednostki monitorują linię brzegową.

