Postawili na nogi całą policję! Szukali ojca i syna w rejonie Zatoki Gdańskiej. Niespodziewany zwrot akcji

O poszukiwaniach ojca i syna w rejonie Zatoki Gdańskiej pisaliśmy w tym miejscu. Przypomnijmy - w sobotę (29 lipca 2023 r.) ok. godz. 19 policjanci odebrali zgłoszenie od pracownika wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Gdańsku Jelitkowie w godzinach popołudniowych mężczyzna wieku około 50-lat z dzieckiem w wieku 12-14 lat weszli do wody ze swoją deską i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po zostawione na plaży plecak, klapki i ręcznik.

Zatoka Gdańska: Akcja poszukiwawcza. Służby nie traciły czasu

W takich przypadkach panuje przekonanie, że nie ma chwili do stracenia. Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęły się poszukiwania dwóch osób. W działania zaangażowani byli policjanci, WOPR, SAR i funkcjonariusze Straży Granicznej. Podczas sobotnich działań nikogo w wodzie nie znaleziono, nikt nie zgłosił zaginięcia takich osób.

Następnego dnia służby nie zwalniały tempa. Oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska przekazała PAP, że w niedzielę policjanci z komisariatu wodnego patrolowali rejon Zatoki Gdańskiej pod kątem poszukiwań tych osób, funkcjonariusze przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu, nawiązano też kontakt z innymi jednostkami, aby monitorować linię brzegową.

Poszukiwany w rejonie Zatoki Gdańskiej zgłosił się na policję

W poniedziałek pojawiły się niespodziewane, ale pozytywne informacje w sprawie poszukiwań.

- W poniedziałek rano mężczyzna, który w sobotę wszedł do wody z deską na plaży w Jelitkowie, najpierw skontaktował się z WOPR-em, a następnie około godz. 9 stawił się w komisariacie na Przymorzu - przekazała podinsp. Magdalena Ciska.

Dodała, że policjanci w rozmowie z mieszkańcem Gdańska ustalili, że jemu, jak i jego kilkuletniemu synowi nic się nie stało. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że po wyjściu z wody mężczyzna poszedł do domu z synem i zapomniał o rzeczach, które zostawił na plaży - podsumowała funkcjonariuszka.

