Relikwie świętego Mikołaja w Gdańsku! "Kość i oleista substancja"

Relikwie św. Mikołaja w Gdańsku. Uroczystość w bazylice i zaproszenie na jarmark
W sobotę do bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku uroczyście wprowadzone zostały relikwie patrona świątyni. Jak przekazał przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku o. Michał Osek, to fragment kości pochodzący z pierwotnego grobu w Mirze (dzisiejsze Demre w Turcji) oraz tzw. myron – oleisty płyn pobierany z grobu świętego w Bari. Choć gdańska bazylika ma średniowieczny rodowód, przez stulecia nie posiadała relikwii swojego patrona. Dopiero w tym roku wspólnota ojców dominikanów otrzymała je – i to z dwóch miejsc tradycyjnie związanych z postacią biskupa Mikołaja z IV wieku. Szczególny charakter ma relikwia z Włoch. Pod ołtarzem w krypcie bazyliki w Bari znajduje się grób świętego, z którego raz w roku pobierana jest naturalna oleista substancja. W tym roku przekazał ją gdańskim dominikanom o. Giovanni Distante OP, kustosz grobu św. Mikołaja i przeor klasztoru dominikańskiego w Bari.
Dominikanie zapraszają też na Jarmark św. Mikołaja na dziedzińcu klasztoru
"Pod ołtarzem w krypcie bazyliki w Bari znajduje się grób świętego Mikołaja, z którego raz w roku pobierana jest naturalna, oleista substancja. Wydobywa się ona ze szczątków. Nazywa się ją myronem, czasem „manną św. Mikołaja”. Ta wydzielina jest traktowana jako relikwia pierwszej klasy. W tym roku przekazał ją naszej wspólnocie o. Giovanni Distante OP, kustosz grobu św. Mikołaja i przeor tamtejszego klasztoru dominikanów" -powiedział PAP przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku o. Michał Osek. Uroczyste wystawienie relikwii odbyło się o godz. 12. Mszy przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Piotr Przyborek. Dominikanie zapraszają też na Jarmark św. Mikołaja na dziedzińcu klasztoru. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na Centrum Wytchnieniowe w Gdańsku, wspierające rodziny opiekujące się chorymi w domach. Na godz. 20 zaplanowano wieczorne nabożeństwo oparte na dziewięciu krótkich czytaniach tradycyjnie przypisanych do tego dnia, przeplatanych śpiewem.