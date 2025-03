Filmik z polskiego przedszkola stał się viralem na TikToku. "Co ja mam teraz zrobić?!"

Nie trzeba wizyty u jubilera, bo czasami wystarczy spacer Mierzeją Wiślaną, żeby znaleźć piękne i drogocenne przedmioty. Taka sztuka udała się pani Annie, czego efekty można podziwiać na profilu facebookowym "Na Mierzeję", gdzie trafiły jej zdjęcia bursztynu. Rzucające się w oczy okazy, na które natrafiła kobieta, wzbudziły zachwyt ponad 1,2 tys. osób.

"Jeszcze mamy zimę już są skarby", "Przepiękne bursztyny", "Piękne kamyczki", "Prawdziwe skarby", "Piękne bursztyny" Piękne patyczki, kamyczki i wszystkie skarby💞", "Ahhh te Ogniste Kamienie 🧡🧡" - to tylko niektóre komentarza, jakie pojawiły się pod wpisem ze zdjęciami bursztynu.

Bursztyn na świecie i w Polsce

Na całym świecie występuje ok. 60 gatunków bursztynu - na ogół jest on spotykany w odmianie żółtej. Najstarsze z nich, pochodzące z Karbonu, występują w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Z kolei największe złoża bursztynu, odpowiadające za ok. 90 procent zasobów światowych, są zlokalizowane nieopodal Polski i również nad Bałtykiem, bo w obwodzie królewieckim w Rosji (bursztyn bałtycki). Największa znaleziona gródka bursztynu ważyła prawie 10 kg.

W Polsce wyróżnia się cztery złoża o znacznej ilości bursztynu:

w Górce Lubartowskiej;

na Przeróbce w Gdańsku;

w Wiślince;

w Możdżanowie.

W zastygłej żywicy, z której zrobiony jest bursztyn, można czasem znaleźć szczątki roślin i zwierząt, co nosi miano "inkluzji" - takie okazy są szczególnie cenne, bo oprócz przemysłu jubilerskiego budzą zainteresowanie naukowców.