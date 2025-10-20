Potężna awaria internetu na całym świecie. Nie działają największe aplikacje

O globalnej awarii internetu informują największe światowe media. Nie działają między innymi takie aplikacje jak Snapchat, Canva, Ring, Zoom, Roblox, Fortnite czy Duolingo. Potężna awaria usług AWS sprawiła, że w jednej chwili padły aplikacje, strony i systemy bankowe.

Globalna awaria internetu na świecie

W dobie cyfrowej rewolucji jedna awaria potrafi sparaliżować cały świat. Dziś niemal każda firma, instytucja, a nawet codzienne życie milionów ludzi opiera się na działaniu internetu. Kiedy zawodzą serwery i systemy chmurowe, przestają działać aplikacje, banki, sklepy internetowe, a nawet komunikatory, z których korzystamy na co dzień. Mała usterka wystarczy, by na kilka godzin świat zwolnił tempo, a czasem dosłownie stanął. Dowiedzieliśmy się o tym dziś (20 października) w związku z potężną awarią Amazon Web Services (AWS).

Potężna awaria Amazon Web Services. Nie działają aplikacje i strony na całym świecie

W poniedziałek rano użytkownicy na całym świecie napotkali na poważne problemy z dostępem do wielu popularnych stron i aplikacji - zerwane zostało połączenie z platformami takimi jak Snapchat, Duolingo, Fortnite, a nawet banki. Informacje o awarii zbierane były przez serwis DownDetector, natomiast jako główną przyczynę wskazuje się usterkę w infrastrukturze chmurowej Amazon Web Services (AWS) w regionie US-EAST-1. To region, który jest jednym z kluczowych centrów danych dla gigantów internetowych i problemy tam mogą szybko przenosić się na cały świat.

Popularne aplikacje nie działają. Awaria dotknęła wiele serwisów [LISTA]

W związku z globalną awarią Amazon Web Services wiadomo już, że od porannych godzin nie działają lub mają problemy z funkcjonowaniem m.in.:

  • Media społecznościowe i komunikatory: Snapchat, Slack, Signal.
  • Narzędzia pracy i platformy kreatywne: Canva, Perplexity, Asana.
  • Platformy finansowe: Robinhood, Coinbase, Venmo.
  • Gry: Fortnite, Roblox, Epic Games Store.
  • Usługi edukacyjne: Crunchyroll, Duolingo.
  • Inne: usługi Amazona, w tym sklep Amazon.com, Prime Video i asystentka głosowa Alexa.
