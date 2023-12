Co tam się stało?

Późnym popołudniem widoczność jest ograniczona. Kierowcy zmagają się nie tylko z ciemnościami, ale również trudnymi warunkami atmosferycznymi. Niestety, na Pomorzu znów doszło do tragedii. Policjanci z Malborka pod nadzorem prokuratora ustalają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło około godziny 18 na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Cisy.

- Kierowca samochodu potracił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca nie udzielił pomocy mężczyźnie i zbiegł z miejsca zdarzenia. Potrąconego mężczyzny mimo natychmiastowej reakcji służb nie udało się uratować, zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Policjanci ustalają jego tożsamość - informują funkcjonariusze z KWP w Gdańsku.

Tragiczny wypadek w Cisach pod Malborkiem. Sprawca zatrzymany

Policjanci na podstawie ustaleń, rozmów ze świadkami ustalili markę pojazdu i około trzech kilometrów od miejsca zdarzenia znaleźli pojazd marki KIA i zatrzymali jego 72-letniego kierowcę, podejrzewanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku. - Mężczyzna był trzeźwy, wykonywane są z nim czynności procesowe. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia - podsumowują przedstawiciele Pomorskiej Policji. Przez niespełna trzy godziny kierowcy musieli się mierzyć z zablokowaną DK nr 22.

Mundurowi apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Trzeba dostosować prędkość pojazdu do warunków panujących na drodze, tak, by zawsze móc w porę zareagować. - Piesi powinni natomiast pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania i wyposażyć się w odblaski - przypominają funkcjonariusze. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.