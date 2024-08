Mam nadzieję, że w końcu dotrze do tych ludzi siadających za kółkiem po alkoholu, że żarty się skończyły i w takich przypadkach kary będą coraz surowsze. Widać, że ani wysokie mandaty, ani utrata prawa jazdy czy konfiskata pojazdu, to wciąż za mało. Tym motorem mógł jechać mój syn, pani syn czy sąsiada. To co się dzieje na polskich drogach, całkowity brak odpowiedzialności niektórych kierowców, to tragedia! - mówi śledczy "Dziennikowi Bałtyckiemu".