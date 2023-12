Piekło na ziemi

Potwór zmienił życie żony i syna w koszmar. "Bił, dusił..."

Brakuje słów by opisać dramat, jaki od 7 lat przeżywały żona i syn 42-letniego mężczyzny, ujętego przez policjantów z Sopotu. Oprawca groził kobiecie nożem. W dniu zatrzymania miał 2 promile alkoholu. Na początek dostał zakaz zbliżania się do ofiar. To jednak nie koniec. Szczegóły na se.pl.