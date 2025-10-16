Pożar w Rusocinie. Hala produkcji okien w ogniu. Droga krajowa zamknięta

Hala produkcyjna w ogniu! Pożar w Rusocinie paraliżuje DK91

Jak podało RMF FM w Rusocinie wybuchł pożar w hali, w której produkuje się okna. Służby przez całą noc pracowały, trwa dogaszanie ognia. Hala częściowo zawaliła się. Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej.

Oficer prasowy straży pożarnej w Pruszczu Gdańskim, mł. kpt. Marcin Tabiś, poinformował, że zgłoszenie o pożarze hali o wymiarach ok. 50 × 80 metrów przy ul. Rataja w Rusocinie (pow. gdański) wpłynęło do służb w nocy ze środy na czwartek. Tabiś dodał, że w działaniach, w szczytowym momencie, brało udział 80 strażaków. W wyniku wysokiej temperatury i oddziaływania ognia konstrukcja hali uległa częściowemu zawaleniu. Strażacy obecnie prowadzą dogaszanie pogorzeliska.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, ponieważ 13 osób samodzielnie ewakuowało się z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków. Z utrudnieniami po pożarze muszą liczyć się kierowcy jadący drogą krajową nr 91. Zablokowany pozostaje odcinek drogi krajowej nr 91 – od ronda w Rusocinie do ul. Rataja. Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Strażak przekazał, że ogień pojawił się wewnątrz hali.

