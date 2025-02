Pracę straciło już ponad 200 osób. Grupowe zwolnienia w kolejnej firmie w Polsce

Drożyzna nad Bałtykiem trwa. Ferie w tym miejscu to gigantyczny wydatek

Zwolnienia grupowe w Polsce. Pracownicy żyją w strachu

W ostatnich latach w Polsce zauważalny jest dość niepokojący trend, a mianowicie fakt, iż coraz więcej firm decyduje się na przeprowadzanie zwolnień grupowych. Przyczyn takich decyzji jest sporo i są one zróżnicowane. Najczęściej jednak mówi się o optymalizacji kosztów i dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, które zszokowały wielu, bowiem okazuje się, że na zwolnienia grupowe zdecydował się także polski gigant obuwniczy.

Polski gigant przeprowadził zwolnienia grupowe. Pracę straciło ponad 200 osób

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się niepokojące dla wielu informacje. Okazuje się bowiem, iż polski gigant, a dokładnie firma CCC przeprowadziła zwolnienia grupowe i tym samym pożegnała się z ponad 200 pracownikami - przykry los spotkał osoby pracujące w dziale IT. Prezes firmy zauważa, iż to kluczowy, potrzebny i dobry krok, bowiem dzięki niemu uda się zaoszczędzić ok. 80 mln zł.

Do tej pory panował wyścig technologiczny - kto realizuje więcej projektów, kto ma lepsze rozwiązania. Projekty się nie kończyły, nie spinały, trwały za długo i były zbyt kosztowne - mówił Dariusz Miłek prezes firmy CCC, cytuje portal biznes.interia.pl.

