Gdańsk. Strzelanina w centrum. Trzech mężczyzn aresztowanych

Trzech mężczyzn, uczestników strzelaniny w centrum Gdańska, usłyszało zarzut napaści i zostało aresztowanych - podaje PAP. Według ustaleń tamtejszej prokuratury cała trójka zaskoczyła przypadkowego przechodnia w czwartek, 1 lutego, w godzinach wieczornych. Mieli oni podjąć próbę zmuszenia go do wejścia na znajdującą się na Motławie barkę mieszkalną przy użyciu przedmiotu przypominającego broń. Napastnicy, jak informują śledczy, zaczęli również bić i szarpać poszkodowanego, przewracając go na ziemię, w wyniku czego doznał on urazu głowy. Mężczyzna nie miał jednak zamiaru się poddać i sam wyciągnął broń, strzelając w nogę 36-latka.

Podejrzani nie przyznają się do win

Ranny agresor zastał zabrany do szpitala, ale w asyście policji, natomiast jego dwaj kompani uciekli. 30- i 35-latek zostali zatrzymani tego samego dnia przez policjantów z Koronowa w województwie kujawsko-pomorskim, po czym zostali przewiezieni do Gdańska,

- Podejrzani nie przyznają się do winy. Jeden z nich złożył wyjaśnienia, ale nie zgadzają się z zebranym materiałem dowodowym. Prokurator złożył do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie trzech podejrzanych. Za zarzucane im czyny grozi do 3 lat pozbawienia wolności - mówi PAP Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak dodaje kobieta, śledczy ocenią też zasadność użycia broni przez napadniętego mężczyznę.