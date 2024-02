Strzelanina w centrum Gdańska! Trzy osoby zatrzymane

Niepokojące informacje spłynęły do nas z Gdańska. Ok. godziny 19:00, w centrum stolicy województwa pomorskiego doszło do strzelaniny. Na miejscu pojawili się policjanci z wydziału kryminalnego i z grupy dochodzeniowo-śledczej. Znamy już pierwsze ustalenia w tej sprawie. - Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że w rejonie Śródmieścia mężczyzna, broniąc się, oddał strzał z broni palnej w kierunku napastnika. Ranny w nogę mężczyzna został przewieziony w asyście policjantów do szpitala - wyjaśnia oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.

- W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 35 oraz 30 lat. Funkcjonariusze sprawdzają zdobyte informacje i ustalają udział osób w zdarzeniu - dodaje funkcjonariusz z Gdańska, cytowany przez PAP.

Polska Agencja Prasowa podaje, że dantejskie sceny rozegrały się przy ul. Toruńskiej. Do kolejnych ustaleń śledczych. będziemy wracać w naszym serwisie.

