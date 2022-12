Śmiertelny wypadek pod Człuchowem. 39-latek zginął w audi A4

39-letni mieszkaniec gminy Czarne to ofiara śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w pobliżu Wyczech pod Człuchowem. Służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie we wtorek, 27, grudnia, o godz. 13.40, a tamtejsza policja ustaliła wstępny przebieg zdarzenia. Kierujący audi A4 mężczyzna jechał prostym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 201, gdy zjechał nagle na pobocze i uderzył w drzewo. - Po przybyciu pierwszych zastępów zabezpieczono miejsce zdarzenia i przystąpiono do wykonania dostępu do zakleszczonej osoby. W trakcie tych działań na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni odstąpili od dalszych medycznych czynności ratowniczych po stwierdzeniu wykształconych znamion śmierci. Przyczynę wypadku ustala policja - napisali na swoim profilu facebookowym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie. Sprawą śmiertelnego wypadku zajęła się również tamtejsza prokuratura.

