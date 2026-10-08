Przewoził 4-latka. Świadkowie próbowali go zatrzymać, kierowca uderzył w bankomat

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-08 14:37

Kompletnie pijany 44-latek wiózł samochodem swojego 4-letniego syna. Gdy świadkowie próbowali go zatrzymać na stacji paliw, mężczyzna ruszył z miejsca, uderzył w bankomat i odjechał w kierunku Elbląga. Niedługo później odnaleźli go policjanci. Badanie wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Teraz mieszkaniec Niemiec odpowie przed sądem, a sprawą opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny.

Przewoził 4-latka. Świadkowie próbowali go zatrzymać, kierowca uderzył w bankomat
Autor: mat. policji
  • Dramatyczne sceny na stacji paliw: kompletnie pijany 44-latek z 4-letnim synem za kierownicą próbował uciec świadkom.
  • Mężczyzna, mający ponad 1,6 promila alkoholu, staranował bankomat i odjechał, zanim został zatrzymany przez policję.
  • O szczegółach zdarzenia piszemy poniżej.

Świadkowie próbowali zatrzymać kierowcę. Ten odjechał i uderzył w bankomat

Około godziny 13.45 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy forda, który prawdopodobnie znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyjechał na jedną ze stacji paliw w dzielnicy Śródmieście, a w samochodzie przewoził dziecko. Świadkowie, podejrzewając, że kierowca jest pijany, natychmiast zareagowali i próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę. 44-latek jednak odjechał w kierunku Elbląga, uderzając przy tym w bankomat znajdujący się na terenie stacji.

Wiózł 4-letniego syna i miał ponad 1,6 promila alkoholu. Grożą mu trzy lata więzienia

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy i wkrótce zauważyli wskazanego forda na jednej z ulic w pobliżu stacji paliw. Za kierownicą samochodu siedział 44-latek. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. W pojeździe znajdował się również jego 4-letni syn, którego przebadali ratownicy medyczni. Następnie chłopiec trafił pod opiekę matki.

Jak tłumaczą pomorscy policjanci - mieszkaniec Niemiec został zatrzymany i przewieziony na komisariat, gdzie przeprowadzono badanie retrospekcyjne pozwalające ustalić poziom alkoholu w organizmie w czasie jazdy. Wyniki zostaną przekazane biegłemu, który oceni, czy mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości.

44-latek odpowie przed sądem za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości. Grożą mu nawet trzy lata pozbawienia wolności. Z kolei okoliczności sprawowania opieki nad czteroletnim dzieckiem zbada sąd rodzinny.

Przeczytaj także:

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
BOSACKI: Ludzie Nawrockiego przekraczają granice absurdu.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI