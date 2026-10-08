Przewoził 4-latka. Świadkowie próbowali go zatrzymać, kierowca uderzył w bankomat

Dramatyczne sceny na stacji paliw: kompletnie pijany 44-latek z 4-letnim synem za kierownicą próbował uciec świadkom.

Mężczyzna, mający ponad 1,6 promila alkoholu, staranował bankomat i odjechał, zanim został zatrzymany przez policję.

O szczegółach zdarzenia piszemy poniżej.

Świadkowie próbowali zatrzymać kierowcę. Ten odjechał i uderzył w bankomat

Około godziny 13.45 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy forda, który prawdopodobnie znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyjechał na jedną ze stacji paliw w dzielnicy Śródmieście, a w samochodzie przewoził dziecko. Świadkowie, podejrzewając, że kierowca jest pijany, natychmiast zareagowali i próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę. 44-latek jednak odjechał w kierunku Elbląga, uderzając przy tym w bankomat znajdujący się na terenie stacji.

Wiózł 4-letniego syna i miał ponad 1,6 promila alkoholu. Grożą mu trzy lata więzienia

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy i wkrótce zauważyli wskazanego forda na jednej z ulic w pobliżu stacji paliw. Za kierownicą samochodu siedział 44-latek. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. W pojeździe znajdował się również jego 4-letni syn, którego przebadali ratownicy medyczni. Następnie chłopiec trafił pod opiekę matki.

Jak tłumaczą pomorscy policjanci - mieszkaniec Niemiec został zatrzymany i przewieziony na komisariat, gdzie przeprowadzono badanie retrospekcyjne pozwalające ustalić poziom alkoholu w organizmie w czasie jazdy. Wyniki zostaną przekazane biegłemu, który oceni, czy mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości.

44-latek odpowie przed sądem za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości. Grożą mu nawet trzy lata pozbawienia wolności. Z kolei okoliczności sprawowania opieki nad czteroletnim dzieckiem zbada sąd rodzinny.

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