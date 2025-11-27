Przyjechał do Gdańska i nie może wyjść z zachwytu. Mówi, że to lepsza Kopenhaga

Gdańsk lepszy od Kopenhagi!

Robert Gustafsson to pochodzący ze Szwecji influencer podróżniczy, który w mediach społecznościowych posługuje się nickiem "Footloose Passport". Mężczyzna odwiedził już ponad 70 krajów i był także w Polsce, gdzie zachwycił go Gdańsk. O urokach miasta postanowił opowiedzieć w wideo, w którym wyliczał zalety nadmorskiej okolicy. Podróżnik ośmielił się nawet stwierdzić, że Gdańsk to lepszy wybór niż Kopenhaga.

Mam szczere pytanie. Po co jechać do Kopenhagi, kiedy Gdańsk oferuje to samo? Jest taniej, przyjaźniej, ten sam klimat i pogoda. Wszystko w zasadzie jest ładniejsze, lepsze i bardziej przystępne cenowo [...] Następnym razem pomiń Kopenhagę i Nyhavn. W Gdańsku masz to samo tylko taniej - mówił w filmie na Facebooku.

Co ciekawego w Gdańsku? Turyści nie wiedzą tu co to nuda!

Gdańsk to miasto, w którym łatwo stracić poczucie czasu, bo niemal każdy zakątek wciąga. Już sama wędrówka Długim Targiem potrafi zachwycić - kamienice mają w sobie coś z baśni, a widok Neptuna i Ratusza dodaje temu miejscu wyjątkowego klimatu.

Spacer po terenach Stoczni Gdańskiej pozwala poczuć ducha Solidarności, a Europejskie Centrum Solidarności to miejsce, które potrafi poruszyć nawet tych, którzy nie przepadają za muzeami. Gdańsk ma też swoją lekką, nadmorską stronę. Wystarczy dojść do Motławy, żeby poczuć atmosferę portowego miasta - statki, zapach morza, dźwięki ulicznych muzyków. A gdy ma się ochotę na odrobinę spokoju, można uciec na plaże.

Gdańsk i Kopenhaga na zdjęciach

Gdańsk i Kopenhaga – dwa miasta w jednym bałtyckim klimacie

Gdańsk i Kopenhaga mają w sobie coś z rodzeństwa - oba wyrastają z tradycji handlowych, a portowy charakter nadaje im specyficznej energii. Podobieństwa widać też w architekturze - kolorowe kamienice, ceglane budowle i nowoczesne, odważne projekty tworzą spójną mieszankę starego z nowym. To miasta przyjazne ludziom, pełne kultury, kawiarni, ścieżek rowerowych i miejsc do odpoczynku nad wodą.