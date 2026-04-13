Przyleciał do Polski z 89 kapsułkami kokainy w żołądku. 40-latek połknął prawie kilogram narkotyku! [ZDJĘCIA]

40-latek przemycał w żołądku 89 kapsułek z kokainą. Wpadł na lotnisku w Gdańsku

Zatrzymano 40-latka, który przemycał kokainę w swoim organizmie. Mężczyzna wpadł na lotnisku w Gdańsku. W jego żołądku znajdowało się aż 89 kapsułek z narkotykiem o łącznej wadze blisko 0,8 kg.

Polak, który przyleciał z Londynu, został wytypowany do standardowej kontroli. Jego bagaż dokładnie sprawdzono z udziałem psa służbowego Loli, specjalnie wyszkolonego do wykrywania narkotyków.

- Lola natychmiast zainteresowała się saszetką należącą do mężczyzny, w której znajdowała się kapsułka z białym proszkiem. Wstępny test potwierdził obecność kokainy – poinformowała w poniedziałek Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zwrócili też uwagę na jego niespokojne zachowanie, które mogło świadczyć o tym, że przewozi narkotyki wewnątrz ciała.

Szokujące odkrycie w szpitalu. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia

Obawiając się o własne zdrowie i życie, mężczyzna przyznał, że połknął kapsułki z kokainą. Trafił do szpitala, gdzie badanie tomografem komputerowym potwierdziło obecność narkotyków w jego organizmie. Łącznie miał przy sobie 89 kapsułek o wadze blisko 0,8 kg, a ich wartość na czarnym rynku oszacowano na około 300 tys. zł.

Na mocy decyzji sądu 40-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za próbę przemytu tak dużej ilości narkotyków grozi mu kara do 20 lat więzienia.

