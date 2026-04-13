Wybuch w hotelu pracowniczym w Gdańsku! Z budynku uciekało ponad 40 osób [ZDJĘCIA]

W Gdańsku doszło do wybuchu gazu, który poważnie zniszczył hotel pracowniczy.

Z budynku ewakuowano ponad 40 zagranicznych pracowników.

Na szczęście, dzięki szybkiej ewakuacji i pracy służb, nikt nie został poszkodowany.

Wybuch gazu w Gdańsku. Zniszczony hotel pracowniczy, ewakuowano dziesiątki osób

W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 0:22, strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu gazu przy ul. Żaglowej w Gdańsku. Po przybyciu na miejsce zastali poważnie zniszczoną część hotelu pracowniczego.

Jeszcze przed przyjazdem jednostek Państwowej Straży Pożarnej z budynku ewakuowało się ponad 40 osób. Byli to pracownicy z zagranicy.

- Osoby te w momencie wybuchu prawdopodobnie znajdowały się w przyległej części budynku, stąd po naszej weryfikacji, sprawdzeniu, do którego użyto psów ratowniczych specjalistycznej grupy poszukiwawczej, nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych - mówił Jacek Jakóbczyk z gdańskiej straży pożarnej.

Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gdańsk. Akcja służb trwała około trzy godziny.

