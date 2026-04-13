Wybuch w hotelu pracowniczym w Gdańsku! Z budynku uciekało ponad 40 osób [ZDJĘCIA]

Wybuch w hotelu pracowniczym w Gdańsku! Z budynku uciekało ponad 40 osób

Dawid Piątkowski
Iwo Pastuszka
2026-04-13 8:53

Potężna eksplozja w Gdańsku! Hotel pracowniczy przy ul. Żaglowej został poważnie zniszczony po wybuchu gazu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 kwietnia. Na miejscu strażacy zastali poważnie uszkodzony budynek, który jeszcze przed ich przyjazdem opuściło ponad 40 osób. Szczegóły poniżej.

Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gdańsk
  • W Gdańsku doszło do wybuchu gazu, który poważnie zniszczył hotel pracowniczy.
  • Z budynku ewakuowano ponad 40 zagranicznych pracowników.
  • Na szczęście, dzięki szybkiej ewakuacji i pracy służb, nikt nie został poszkodowany.

Wybuch gazu w Gdańsku. Zniszczony hotel pracowniczy, ewakuowano dziesiątki osób

W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 0:22, strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu gazu przy ul. Żaglowej w Gdańsku. Po przybyciu na miejsce zastali poważnie zniszczoną część hotelu pracowniczego.

Jeszcze przed przyjazdem jednostek Państwowej Straży Pożarnej z budynku ewakuowało się ponad 40 osób. Byli to pracownicy z zagranicy.

- Osoby te w momencie wybuchu prawdopodobnie znajdowały się w przyległej części budynku, stąd po naszej weryfikacji, sprawdzeniu, do którego użyto psów ratowniczych specjalistycznej grupy poszukiwawczej, nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych - mówił Jacek Jakóbczyk z gdańskiej straży pożarnej.

Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gdańsk. Akcja służb trwała około trzy godziny.

