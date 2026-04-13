13-letnia dziewczynka rozprowadzała narkotyki wśród swoich rówieśników! Policja namierzyła dilera

Dawid Piątkowski
2026-04-13 8:04

Szokujące sceny w Gdańsku! 18-latek miał rozprowadzać narkotyki wśród dzieci, a w proceder ten wciągnął nawet 13-latkę. Dziewczynka sprzedawała nielegalne substancje dalej swoim rówieśnikom. Sąd zdecydował, że najbliższe miesiące młody mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

13-latka sprzedawała narkotyki rówieśnikom. Policja szybko dotarła do 18-letniego dostawcy

1 kwietnia 2026 roku policjanci z Komisariatu Policji I w Gdańsku otrzymali niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że 13-letnia dziewczynka może rozprowadzać narkotyki wśród swoich rówieśników. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Oruni, którzy rozpoczęli intensywne działania.

Mundurowi przeszukali mieszkanie nastolatki, przesłuchali świadków oraz przeprowadzili szereg czynności operacyjnych. W trakcie działań dziewczynka przyznała się do przekazywania substancji psychotropowych innym nieletnim. Policjanci ustalili również osoby, które kupowały od niej narkotyki, w tym mefedron.

- Sprawa została potraktowana priorytetowo przez policjantów z wydziału kryminalnego, którzy współpracując z policjantami od problematyki nieletnich i patologii dotarli do podejrzanego o sprzedaż narkotyków nieletnim i obrót znaczną ilością narkotyków. 18-letni mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek w jednym z mieszkań na ternie gminy Żukowo - informują funkcjonariusze z Gdańska.

Areszt dla 18-latka, 13-latki przed sądem. Policja ostrzega rodziców

18-latek usłyszał już zarzuty. Za swoje czyny może trafić do więzienia nawet na 20 lat.

- Następnego dnia mężczyzna stanął przed sądem, który na wniosek prokuratury podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. W związku z tą sprawą przed sądem dla nieletnich staną również dwie 13-latki - zaznaczają mundurowi.

Jedna z nich odpowie za rozprowadzanie narkotyków wśród rówieśników, druga za ich zażywanie. Śledztwo wciąż trwa.

- Policjanci apelują do rodziców o szczególną czujność i baczne obserwowanie swoich dzieci. Często spędzany czas poza domem może być okazją do eksperymentowania z alkoholem, czy narkotykami. Przypominamy, że nieletni również podlegają odpowiedzialności karnej - dodają policjanci.

