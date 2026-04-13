Nowa metropolia w Polsce. Powstanie gigant na 1,5 mln mieszkańców

Projekt ustawy o Metropolii Pomorskiej przyjęty przez rząd

Rada Ministrów dała zielone światło dla projektu ustawy metropolitalnej, która ma objąć Pomorze. Oznacza to, że Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz okoliczne gminy są o krok od utworzenia potężnej metropolii. Ewentualne wejście w życie nowych regulacji przyniesie mieszkańcom istotne zmiany, przede wszystkim w obszarze transportu zbiorowego i wspólnych inwestycji.

Długo wyczekiwany krok w stronę powołania metropolii na Pomorzu

Koncepcja powołania do życia pomorskiej metropolii krążyła w debacie publicznej od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz zyskała realny wymiar. Akceptacja projektu przez rząd to fundamentalny etap na ścieżce legislacyjnej. Teraz dokumentem zajmą się posłowie w Sejmie, którzy zadecydują o jego dostatecznym kształcie i przyszłości.

Na czym ma polegać Metropolia Pomorska z Gdańskiem na czele?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, a Rada Ministrów go przyjęła. Najważniejsze założenia tego dokumentu to:

Uznanie Gdańska za centralny ośrodek metropolii.

Zachowanie dotychczasowych granic gmin przy jednoczesnym wprowadzeniu wspólnego systemu zarządzania.

Skupienie działań wokół transportu publicznego, planowania przestrzennego, inwestycji w infrastrukturę oraz ochrony środowiska.

Celem tych rozwiązań jest połączenie wielu niezależnych samorządów w jeden spójny i funkcjonalny organizm miejski.

Jakie zmiany dla mieszkańców przyniesie Metropolia Pomorska?

Jeśli pomorska metropolia stanie się faktem, struktura administracyjna gmin i powiatów pozostanie nienaruszona. Nowy twór będzie funkcjonował ponad nimi, koordynując kluczowe dla całego regionu sprawy. W codziennym życiu mieszkańców może to oznaczać:

Wyższą jakość transportu publicznego, w tym wprowadzenie jednego, wspólnego biletu metropolitalnego.

Bardziej efektywne planowanie przestrzenne.

Realizację większych inwestycji o zasięgu ponadlokalnym.

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i turystycznego całego Pomorza.

Setki milionów złotych na rozwój Metropolii Pomorskiej

Kluczowym argumentem przemawiającym za utworzeniem metropolii są kwestie finansowe. Nowe prawo umożliwiłoby regionowi pozyskanie dodatkowych funduszy, które mogą sięgać nawet kilkuset milionów złotych w skali roku. Te ogromne środki mogłyby zasilić budżety przeznaczone na komunikację, rozwój infrastruktury oraz modernizację miast wchodzących w skład związku.