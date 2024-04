Pucka z wiaduktem. Wielkie zmiany w transporcie w Gdyni

Jako samorząd od lat korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć ważnych dla Gdyni. To nie tylko środki UE, ale także Fundusze Szwajcarskie, EOG, środki rządowe czy dotacje ONZ. Cieszę się, że to zaawansowane w realizacji zadanie otrzymało tak dużą dotację. Oznacza to, że gdyński samorząd będzie mógł przeznaczyć środki na kolejne przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców. Wierzę że te dodatkowe środki zostaną mądrze zagospodarowane – mówi da gdynia.pl Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.