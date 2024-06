Ranił nożem w parku trzy osoby. Zatrzymali 17-latka, gdy wsiadał do autobusu. Dramatyczne sceny

Ten widok przeraził turystów. Martwy wieloryb na plaży w Helu. Wiadomo, jak to się stało

Żukowo. Nożownik zranił trzy osoby w parku

Niespełna kilkanaście minut po zdarzeniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach zatrzymali 17-latka, który w piątek (21 czerwca) w parku w Żukowie ugodził nożem trzy osoby w wieku 14, 16 i 17 lat. Informację przekazała kom. Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Nastolatkowie zostali zaatakowani rano, po godz 9. Zatrzymany 17-latek to ich kolega ze szkoły. Między uczniami doszło do nieporozumienia. Policjanci zatrzymali sprawcę na przystanku, gdy zamierzał wsiąść do nadjeżdżającego autobusu.

– Zabezpieczyli nóż, którym 17-latek ranił pokrzywdzonych i doprowadzili go do jednostki policji. Pokrzywdzeni z obrażeniami niezagrażającymi ich życiu zostali przewiezieni do szpitala – powiedziała Kamińska. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia i jego przyczyny. O sprawie powiadomiony został prokurator.