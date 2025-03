Rewolucja drogowa na Pomorzu! Na to czekają kierowcy. Znamy szczegóły

Te miejsca mogą zostać wpisane na listę UNESCO. To wyjątkowe lokalizacje

Okazją do zaprezentowania planów zmian w sieci dróg było wyjazdowe posiedzenie Podkomisji ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz poczty sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się 13 marca 2025 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jak jest teraz?

Tereny na styku Gdańska, Pruszcza Gdańskiego i Kolbud to wielki węzeł drogowy. Spotykają się tam dwie drogi ekspresowe (S6 i S7), kilka dróg wojewódzkich i niższych kategorii. Każdego dnia tylko Obwodnicą Trójmiasta przejeżdża nawet 80 tys. pojazdów. To zarówno samochody mieszkańców, jak i olbrzymia liczba pojazdów tranzytowych, jadących do portów czy licznych zakładów, magazynów i firm logistycznych.

Powiedzmy szczerze, ten układ już jest niewydolny i wystarczy niewielka kolizja czy jakiekolwiek zdarzenie drogowe i korki osiągają kilometrowe długości

– mówiła Małgorzata Kołodziejczak, przewodnicząca podkomisji.

Sytuację można rozwiązać modernizując istniejącą infrastrukturę oraz budując nową. Rozumie to zarówno Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad oraz samorząd województwa pomorskiego.

– Musimy działać razem – zgodnie podkreślali uczestniczący w posiedzeniu podkomisji samorządowcy i parlamentarzyści z Pomorza. I właśnie wspólne działania zostały zapowiedziane.

Kowale centrum przesiadkowym

Podstawową kwestią jest przebudowa węzła Kowale. Trzeba jednak zaznaczyć, że mówiąc o węźle drogowym, tak naprawdę mówić trzeba nie tylko o drogach, ale również o kolei.

– To właśnie tu kończyć się będzie linia PKM Południe. To właśnie Kowale będą pełnić role punktu przesiadkowego dla tej części regionu metropolitalnego. To w Kowalach będzie można zostawić samochód i pojechać dalej do centrum Gdańska ekologicznym i szybkim pociągiem – opowiadał wójt gminy Kolbudy Marek Goliński.

Ale żeby się przesiąść do węzła trzeba najpierw dojechać. Ułatwić to ma rozbudowana do trzech pasów w jedną stronę obwodnica Trójmiasta, przebudowany węzeł Kowale, ale także zupełnie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 w Straszynie.

– Chodzi o poprowadzenie tej arterii po zachodniej stronie Straszyna. Pozwoli to zmniejszyć ruch w rejonie węzła o kilkanaście tysięcy pojazdów dziennie – mówił Karol Markowski, dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA.

Minister Stanisław Bukowiec zapowiedział, że GDDKiA oraz ministerstwo w pełni zaangażują się w prace.

– Jestem zadowolony z tego co usłyszeliśmy dziś od ministra. Deklaracja o zaangażowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w budowę węzła Kowale jest niezmiernie istotna. Zwłaszcza w kontekście naszych planów budowy linii PKM Południe i dużego węzła przesiadkowego w Kowalach. To również ważne w związku z modernizacją drogi 221 do Kościerzyny, czyli inwestycji którą samorząd województwa już realizuje – podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.Marszałek zadeklarował również, że samorząd województwa będzie ściśle współpracować przy budowie obejścia Straszyna. Całość, określanego jako „hub transportowy Kowale” rozwiązania, mogłaby powstać około 2030 roku.

Droga Czerwona

Spotkanie podkomisji było również okazją do rozmowy na temat innej, równie ważnej inwestycji drogowej na Pomorzu czyli Drogi Czerwonej. Przypomnijmy, że chodzi o połączenie gdyńskiego portu z siecią dróg ekspresowych S6 i S7. To arteria istotna niezbędna nie tylko z punktu widzenia regionalnej gospodarki, ale również kluczowa ze względów bezpieczeństwa państwa. Łączy ona m.in. port w Gdyni z amerykańską bazą rakietową w Redzikowie.

– Trwają prace nad specustawą, która pozwoli na szybszą budowę. Dyskutujemy również na ten temat z Komisją Europejską – informował minister Bukowiec.

Dzięki temu budowa drogi mogłaby być finansowana ze środków ministerstwa obrony narodowej.