Rodzice Aleksa oddali blisko 2 mln zł na chore dzieci, bo ich synek miał dostać lek za darmo. Dramatyczny zwrot akcji

Takich "zwrotów akcji" nie życzymy nikomu. Rodzice małego Aleksa z Chojnic cieszyli się, bo zbiórka na leczenie chorego na SMA chłopczyka przyniosła sukces. 18-miesięczny Aleks i jego bliscy zyskali nadzieję. Następnie przyszła wiadomość, jak najbardziej pozytywna. - Wydawało się, że mamy szczęście. Aleks miał dostać lek w Niemczech. Zamknęliśmy zbiórkę, a zebrane środki przekazaliśmy innym ciężko chorym dzieciom. Nie było jednak szczęśliwego zakończenia, tylko kolejna tragedia - przekazali autorzy zbiórki na stronie siepomaga.pl.

- Kwota, jaka została rozdana to blisko 2 miliony złotych. Pieniądze trafiły do czwórki potrzebujących dzieci - mówi nam Weronika Żakowska, mama Aleksa. Ta dzielna kobieta wciąż walczy o życie synka. Jest wdzięczna każdemu, kto w jakikolwiek sposób wspiera zbiórkę.

Rodzice Aleksa z Chojnic nie dostali refundacji. Trwa dramatyczna walka

- Aleks NIE dostanie leku w Niemczech. Minęły miesiące, które straciliśmy bezpowrotnie. Znów stajemy do wyścigu z czasem. Znów podejmujemy rękawicę, znów zaczynamy od zera. Jesteśmy zrozpaczeni i przerażeni, jeszcze bardziej niż kilka miesięcy temu. Niestety także nowe zasady refundacji terapii genowej w Polsce wykluczyły Aleksa z grona dzieci, które ją dostaną - poinformowali zrozpaczeni rodzice.

SMA typu 1, czyli rdzeniowy zanik mięśni to paskudna choroba. Los brutalnie zadrwił z rodziców Aleksa, którzy każdą możliwą sekundę poświęcają na walkę o chłopczyka. To brutalny i wyczerpujący wyścig z czasem, ale bliscy 18-miesięcznego malca nie zamierzają się poddawać. Na portalu siepomaga.pl trwa kolejna zbiórka, której celem jest pozyskanie ponad 10 milionów złotych. Do jej zakończenia pozostało 12 dni (stan na piątek, 3 lutego 2023 r.).

- Straciliśmy cenny czas, Aleks jest większy, cięższy. Najgorsze jest, że naszą walkę musimy zaczynać od początku. Uderzamy do innych niemieckich szpitali, ale bez rezultatu i tracimy już nadzieję. Niestety, mimo refundacji terapii genowej w Polsce Aleks też się do niej nie kwalifikuje. Ma więcej niż 6 miesięcy i był już leczony w kierunku SMA - przekazują bliscy chłopczyka. - Po raz kolejny musimy prosić Was o pomoc. Nie liczymy już na pomoc państwa, liczymy na Was! Bez Was nie damy rady. Mając Was, możemy dać mu szansę na normalne życie, dlatego prosimy, błagamy, uratuj nasze dziecko - apelują rodzice.

