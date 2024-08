Rodzice robią to na plaży z małymi dziećmi! Wymowne nagranie

Wakacje nad morzem i nieodpowiedzialni rodzice na plaży

Letnia pora roku w pełni i tłumy na nadmorskich plażach to żadna nowość. Wielu wczasowiczów spotkamy m.in. we Władysławowie i okolicach. Nad bezpieczeństwem na plażach czuwają ratownicy i bywa, że mają ręce pełne roboty. Zgubione przez rodziców dzieci to wciąż częsty problem, ale nie jedyny. Służby zwracają uwagę na czerwone flagi, które należy potraktować poważnie. Wywieszenie takowej oznacza, że plażowicze nie mogą zażywać kąpieli. Czy wszyscy się do tego stosują? Niekoniecznie, co pokazuje film Sebastiana Kluski, dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Materiały, zamieszczone w mediach społecznościowych wywołały spore poruszenie w sieci i lawinę komentarzy.

Czerwona flaga nad morzem. Rodzice wchodzą do wody z dziećmi

Wspominany przez nas wyżej dyrektor podzielił się obserwacjami z niedzieli (11 sierpnia). Weekend to znakomity termin choćby i na krótkie wczasy. Niestety, błogi wypoczynek może się zmienić w dramat. W tym konkretnym przypadku rodzice narażali na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale również swoje pociechy. Pod żadnym pozorem nie naśladujmy takiego zachowania!

- Dziś plażing wersja ekstremalna siła wiatru 6 B, stan morza 3-4 wszędzie czerwona flaga, ale rodzice z małymi dziećmi w wodzie. Proszę zwrócić uwagę jak Neptun sprytnie zakrywa niebezpieczeństwo przy ostrogach falą przybojową z piaskiem, wydaje się płyciutko ale to tylko taki psikus. Tak że tego... warunki do ratowania ludzi ciężkie, wypoczywającym rozsądku, wam ratownicy szczęścia i boskiej opieki - napisał Kluska.

Ratownicy zrobią wszystko, aby do minimum ograniczyć liczbę utonięć, ale wczasowicze powinni zrobić wszystko, by im w tym pomóc. Przyłączamy się do apeli służb. Odpoczywajcie bezpiecznie i zwracajcie uwagę na najbliższych.

