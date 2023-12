Viacheslav Zarutskii to Rosjanin, który po ataku jego kraju na Ukrainę, uciekł do Polski. Od 2022 roku przebywa w naszym kraju czekając na ochronę międzynarodową. Mężczyzna stał się w naszym kraju popularnym twórcą internetowym. Jego kanał na YouTube ma 220 tys. subskrybentów. 29-latek pokazuje i mówi jak naprawdę wygląda życie w Rosji. W najnowszym nagraniu publikuje sondę (nagraną jeszcze przed wybuchem wojny), w którym Rosjanie odpowiadają m.in. na pytanie czy chcą aby Władimir Putin został królem i rządził krajem wiecznie. - Tak. Zgadzam się. Z nim czuje się spokojniejsza i bardziej stabilna - odparła pewna kobieta. - Przyszedł i podniósł nas z kolan. Teraz naprawdę szanują nas na świecie - mówiła inna. Z drugiej strony nie brakowało komentarzy ludzi, którzy byli przeciwnici polityce Putina. - Babcie mają już pusto w głowie. Zapytaj młodzież jak porzucają rodzinę wyjeżdżając do pracy - zwróciła uwagę kobieta, która jednocześnie czuła sentyment do Stalina.

Ciekawy jest komentarz pewnego emeryta. - Nie radzę sobie najgorzej. [...] Osobiście mam teraz 3 telewizory, 2 lodówki, samochód. Jestem dobrze sytuowany. Mogę kupić sobie mięso - chwalił się mężczyzna, zadowolony z rządów Putina.

Jak ten filmik komentują polscy internauci? "Wiedzę, że jest sporo nieuleczalnych przypadków w tej Rosji, żyć tak z klapkami na oczach to sztuka", "Największy kraj na kuli ziemskiej, dość duży naród, a dlaczego od 400 lat nic się nie zmieniło w jego mentalności, totalna porażka" - piszą internauci.

